Lewandowski diz que fugitivos de Mossoró portavam fuzil, tiveram auxílio de facção e planejavam ida para o exterior

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou a captura dos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que estavam tentando escapar para o exterior. Após 51 dias em fuga, Deibson Cabral Nascimento, de 33 anos, e Rogério da Silva Mendonça, de 36, foram recapturados em Marabá, no Pará. A operação conjunta das polícias Federal e Rodoviária Federal resultou na prisão dos detentos a cerca de 1.600 quilômetros do local da fuga. Segundo Lewandowski, a prisão foi possível graças a um trabalho de inteligência das forças de segurança, que identificaram a movimentação dos fugitivos por uma rodovia do Pará. A mudança de estratégia foi bem-sucedida, levando à prisão dos criminosos em uma ponte próxima a Marabá. Durante a abordagem, foram apreendidos três carros, vários celulares e um fuzil, indicando que os fugitivos estavam acompanhados por uma rede de apoio. “Obviamente, foram ajudados por criminosos externos e tiveram auxílio de seus comparsas e organizações criminosas. Estavam em um verdadeiro comboio do crime. Foram apreendidos três carros e diversas armas.”

Além dos fugitivos, outras quatro pessoas que estavam auxiliando na fuga foram detidas. Ao todo, 14 suspeitos foram para a prisão acusados de ajudarem Nascimento e Mendonça. O inquérito da Polícia Federal revelou que eles contaram com o apoio do Comando Vermelho, facção criminosa da qual faziam parte no Acre, para atravessar três Estados até chegar ao Pará. Esta foi a primeira fuga registrada no sistema penitenciário federal, mobilizando uma grande operação de busca que durou mais de 50 dias. Deibson e Rogério, ambos do Acre, estavam na Penitenciária Federal de Mossoró desde setembro de 2023 e deveriam permanecer na prisão até setembro de 2025.

Publicada por Felipe Cerqueira

