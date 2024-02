Lewandowski diz que fugitivos estão em um raio de 15 km e que 300 agentes estão mobilizados para a busca

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 15, que cerca de 300 agentes estão mobilizados na busca dos dois prisioneiros que fugiram da penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró (RN) ontem. “A missão tem 100 agentes da Polícia Federal, 100 agentes da Polícia Rodoviária Federal e mais 100 agentes das polícias Militar e Civil, além de termos determinado a difusão do alerta vermelho na Interpol”, disse. Lewandowski destacou, ainda, que eles não deixaram a região próxima ao presídio. “Temos três helicópteros atuando, além de drones na procura desses fugitivos, que estão localizados em um perímetro de cerca de 15km de distância do presídio até o centro da cidade. Imaginamos que estes fugitivos ainda se encontram naquela região. Temos notícias de que uma casa rural foi invadida, onde houve furto de roupa e de comida, e certamente isto pode estar relacionado a esses dois fugitivos que estão tentando sobreviver nesta área onde se encontram”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os dois presos são Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos naturais do Acre. O ministro da Justiça também informou que o governo federal tem tomado as devidas providências em relação ao ocorrido desde as primeiras horas da fuga. De acordo com o chefe da Pasta, ele já convocou cinco ações imediatas: a ida do secretário nacional de políticas penais e mais seis servidores para Mossoró; acionamento do diretor-geral da Polícia Federal para apurar responsabilidades e participar do esforço de captura; Mobilização da FICCO, ala que combate o crime organizado; Registro do nome dos dois detentos no sistema de difusão vermelha da Interpol; Reforço de agentes rodoviários federais nas rodovias.

Lewandowski relatou as dificuldades para a chegada da equipe até o local da fuga, afirmando que Mossoró não tem pista para aterrissagem de avião a jato e, por isso, foi necessário utilizar o modelo turbo hélice da Polícia Federal para que a equipe chegasse ao local e as primeiras investigações fossem iniciadas, o que levou cerca de 4 horas e meia. “Além das providências que tomamos, todos os esforços das autoridades federais e locais e com equipamentos, helicópteros e drones, estão voltados para a recaptura dos fugitivos. Estão sendo realizadas dois tipos de investigações: uma de caráter investigativo, para apurar caráter disciplinar, e outra no inquérito policial, aberto no âmbito da Polícia Federal, para apurar eventuais responsabilidades de natureza criminal das pessoas que eventualmente possam ter facilitado a fuga”.