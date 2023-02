Lewis Capaldi tem crise de Tourette durante show e plateia ajuda cantando música

O cantor Lewis Capaldi teve uma crise de Tourette enquanto estava no palco em um show na Alemanha, na terça-feira (21). A plateia percebeu o episódio e ajudou Capaldi a terminar a música. Ele revelou o diagnóstico da doença em setembro de 2022.

O show acontecia em Frankfurt e Capaldi estava cantando “Someone you loved” quando começou a ter a crise. Ele acaba se afastando do microfone ao perceber que não ia conseguir continuar cantando e a plateia segue em coro.

A doença é caracterizada, entre outros, pela coprolalia, que é quando a pessoa fala palavras obscenas de maneira incontrolável, e a copropaxia, que é a compulsão por gestos obscenos.

Embora não tenha cura, a doença tem um tratamento com medicamentos para diminuir os episódios. Segundo o jornal inglês The Guardian, Capaldi faz tratamento com injeções de botox para diminuir os espasmos.