Lexa se prepara para anunciar divórcio de MC Guimê; família já sabe

A cantora Lexa já estaria se preparando para anunciar oficialmente aos fãs que o seu casamento com MC Guimê chegou ao fim, assim como foi confirmado pelo Metrópoles por meio de pessoas próximas ao agora ex-casal. O cantor e familiares da artista, inclusive, já estão cientes da decisão.

Pessoas próximas ao cantor afirmaram ao colunista Lucas Pasin, do UOL, que Guimê não aceitou bem o fim do seu casamento e decidiu se manter em silêncio sobre o tema.

Quem entrar no perfil do Instagram de MC Guimê pode estranhar os posts do cantor. Isso porque o funkeiro apagou diversas fotos de sua rede social, incluindo os registros que tinha com Lexa.

A retirada das publicações veio acompanhada de uma nova imagem no perfil e uma mensagem enigmática nos Stories.

“Sempre que Deus quer fazer um homem grande, Ele o quebra em pedaços primeiro”, escreveu MC Guimê. Agora, a foto de destaque de MC Guimê é um emoji de coração enfaixado, e o Instagram do cantor conta com apenas três publicações e todas relacionadas ao período em que esteve no BBB23.