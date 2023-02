Yasmin Brunet surge com umbigo tampado em ensaio da Grande Rio

Musa da Acadêmicos da Grande Rio no Carnaval 2023, a modelo Yasmin Brunet caiu no samba na quadra da escola em Duque de Caxias nesta terça-feira (31/1). Usando um vestido vermelho com uma abertura na barriga, ela chamou atenção não apenas pela beleza, mas também porque cobriu o umbigo para participar do ensaio.

Fontes da coluna contam que a loira causou o maior alvoroço na quadra devido a sua beleza e simpatia. Apesar do medo de se contaminar com energias negativas, a musa mostrou muito samba no pé. Vale lembrar que este ritual de cobrir o umbigo para bloquear energias ruins é antigo e foi bastante usado por Jade Picon durante o BBB22.

Musa da Grande Rio, Yasmin Brunet esteve no ensaio desta terça-feira (31/1) de umbigo coberto Roberto Filho/Brazil News

Postagem feita em agosto de 2022 pela modeloReprodução/Instagram

A loira mandou um recado para Boninho e disse que mostraria tudo o que acontecesse em sua vidaReprodução/Instagram

Apesar de tudo isso, Yasmin Brunet disse que “ainda bem” que não foi para o BBB, uma vez que seria cancelada e até processadaReprodução/Instagram

De família de classe alta, a modelo estudou em escolas de elite no Rio de Janeiro na infância. Apesar disso, afirma ter sofrido bullying por ser muito alta e magra. Por esse motivo, segundo ela, se vestia de preto na adolescência e se apresentava como góticaReprodução/Instagram

Outra beldade que chamou atenção na quadra foi Paolla Oliveira, que é a Rainha de bateria da Grande Rio, e posou abraçada com Zeca Pagodinho, que será o homenageado pelo enredo da agremiação neste ano.

A letra do enredo em homenagem a Zeca foi composta por Arlindinho Cruz, Igor Leal, Diogo Nogueira, Myngal, Mingauzinho e Gustavo Clarão. A escola será a segunda a cruzar a Avenida no domingo, dia 19 de fevereiro.

