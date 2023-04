Lide Brazil Conference começa em Londres. Acompanhe ao vivo

O Lide Brazil Conference começou em Londres, nesta quinta-feira (20/4). O evento foi aberto pelo presidente do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), João Doria Neto (foto em destaque).

As oportunidades do Brasil no Reino Unido e na União Europeia são o tema principal do encontro, transmitido ao vivo no YouTube do Metrópoles, a partir das 8h no horário de Londres (4h no horário de Brasília). Assista:

O Lide reúne executivos do Brasil de diversos setores com objetivo de fortalecer a livre iniciativa e o desenvolvimento do país, além de defender os princípios éticos de governança nas esferas pública e privada.

Participam da abertura do Lide Brazil Conference o embaixador do Brasil em Londres, Fred Arruda; o presidente do Senador, Rodrigo Pacheco (PSD-MG); a ministra de Estado do Departamento para Negócios e Comércio Internacional do Reino Unido, Nusrat Ghani; o presidente do Lide UK, Breno Silva; o membro do Parlamento Britânico Marco Longhi; e o chairman do Lide, Luiz Fernando Furlan.

O ex-governador de São Paulo João Doria, fundador e vice-chairman do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), ressalta o interesse do setor produtivo pelas questões econômicas e sociais do Brasil.

“O Lide Brazil Conference – London repete o êxito dos eventos de Nova York, em 2022, e de Lisboa, em 2023. O encontro reunirá centenas de nomes de expressão do segmento empresarial e público em torno de assuntos relevantes para o Brasil. Este evento vai explicar melhor aos investidores internacionais acerca do cenário do Brasil nas questões econômica e social”, analisou Doria.

O embaixador do Brasil em Londres, Fred Arruda, disse que Brasil e Reino Unido são democracias pujantes e que mantêm relações consolidadas. Ele lembrou que o Brasil ajudou a desenvolver testes clínicos para a vacina contra a Covid-19 Oxford AstraZeneca, na Fundação Oswaldo Cruz.

“No ano passado, o volume de comércio [entre Brasil e Reino Unido] cresceu cerca de 15% e chegou a quase 6,5 bilhões de dólares. No campo dos investimentos, o Reino Unido mantém importante presença no Brasil em seguimentos tradicionais como a energia e mineração. Ao mesmo tempo em que consolida a presença, procura diversificá-la cada vez mais. Em ciência, tecnologia e inovação, nossa colaboração é antiga e vigorosa”, disse Fred Arruda.

A ministra de Estado do Departamento para Negócios e Comércio Internacional do Reino Unido, Nusrat Ghani afirmou que um dos focos da relação bilateral entre Brasil e Inglaterra é o desenvolvimento sustentável e energia limpa.

“Precisamos confrontar a mudança climática, ampliando a energia limpa e a prosperidade, que foi prejudicada pela invasão da Ucrânia pelo presidente [da Rússia] Putin. Queremos continuar trabalhando juntos, e o Brasil é um superpoder em energia, o maior produtor de energia hidroelétrica do planeta, o Reino Unido é um dos líderes de energia eólica e um centro de tecnologia de captura de carbono e hidrogênio. Juntos, nossos países podem desenvolver a infraestrutura verde”, afirmou.

O membro do Parlamento Britânico e enviado do primeiro-ministro, Marco Longhi, defendeu a ratificação do acordo bilateral de tributação entre os dois países. “O acordo bilateral foi importante porque permitiu que as empresas mantenham esses lucros. Obviamente, se querem gerar lucro no Reino Unido e levar para o Brasil, vocês evitam uma dupla tributação. É um sinal de que queremos acelerar e ter um relacionamento significativo. Os nosso países precisam ratificar esse acordo”, disse.