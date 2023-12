Líder venezuelana apela ao Supremo para revisão de impedimento político

María Corina Machado foi proibida de concorrer a cargos públicos por 15 anos pela Corregedoria-Geral do governo de Nicolás Maduro

A vencedora das eleições primárias da Venezuela, María Corina Machado, recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça do país, na 6ª feira (17.dez.2023), para revisar a sua proibição para concorrer e exercer cargos públicos. A atividade política da ex-congressista foi inabilitada em junho deste ano pelo governo de Nicolás Maduro.

A data marca o fim do prazo para que Machado solicitasse a revisão do recurso ao Tribunal, segundo informações da CNN. O impedimento político da ex-deputada foi imposto pela Controladoria-Geral da Venezuela sob a justificativa de que ela não teria incluído o pagamento de abono alimentar em sua declaração de bens. Ela afirma que a desqualificação é ilegal.

Ao sair da Corte, Machado afirmou a jornalistas que “havia dado um passo inequívoco para a derrota de Maduro em 2024”

“Estamos em meio a uma negociação nacional e internacional muito complexa e difícil para levar adiante eleições presidenciais limpas e livres no ano de 2024, nas quais vamos derrotar Nicolás Maduro. Não daremos uma só desculpa a este regime para que saia da rota eleitoral. Vamos até o fim. A bola está agora no campo do regime, agora é a sua vez de obedecer às regras”

Em outubro, María Corina Machado saiu vitoriosa nas primárias da oposição para as eleições de 2024. Com o impedimento, a ex-deputada tem a possibilidade de liderar a oposição a Maduro interrompida. A proibição da Controladoria-Geral da Venezuela tem validade de 15 anos.

Machado também estava impedida de sair da Venezuela há 9 anos e havia sido suspensa do cargo por 12 meses em 2015.

EUA COMEMORAM A decisão de Machado foi aplaudida pela Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela na 6ª feira (15.dez). A representação oficial do governo norte-americano declarou que a atitude da ex-deputada era de “valentia” e “disposição” no X (antigo Twitter).

Além da vencedora das primárias, outros nomes da oposição foram proibidos de ocupar cargos públicos e recorreram ao Supremo Tribunal junto a Machado. Foi o caso de Henrique Capriles, opositor de Hugo Chávez nas eleições presidenciais de 2012, do ex-deputado Freddy Superlano e de Roberto Abdul, presidente da ONG Súmate, que tem Machado como cofundadora.