Líderes partidários têm até semana que vem para definir CPMI do 8 de Janeiro; confira possíveis indicados

A CPMI do 8 de Janeiro deve começar na semana que vem, logo depois que os líderes partidários definirem os nomes para compor o colegiado de 16 deputados e 16 senadores. Já foi definido que o presidente da CPMI será um deputado e que a relatoria deve ficar com o Senado Federal. Até o momento, um dos nomes mais cotados para presidir a comissão é o do deputado Arthur Maia (União Brasil). O Partido Liberal pode ficar com a vice-presidência. Tal possibilidade foi confirmada pelo líder do PL na Câmara, deputado Altineu Côrtes, que deve indicar para compor a comissão os nomes do delegado Ramagem (PL), Eduardo Bolsonaro (PL) e André Fernandes (PL). Apesar dos governistas afirmarem que tem maioria na composição do colegiado, o senador Rogério Marinho (PL), que é líder da oposição no Senado, declarou a jornalistas estar otimista.

“Estamos conversando com os partidos que fazem parte da oposição, tanto do Senado, como da Câmara, para termos uma posição uníssona, e com os partidos que são independentes do governo que, na minha opinião, junto conosco são a maioria. Essa maioria terá condição de eleger o presidente. Elegendo o presidente a gente terá condições de buscarmos um relator que tenha isenção e, sobretudo equilíbrio nesse processo de investigação necessária para o país”, analisou Marinho. A oposição também aguarda resposta ao questionamento feito ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD), sobre os critérios para definir a proporcionalidade dos blocos partidários. Isso porque, horas antes da leitura do requerimento, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) mudou de bloco e acabou tirando uma vaga da oposição.

Por enquanto, 12 senadores são da base governista e quatro da oposição. Entre os cotados para ser o relator, está o senador Eduardo Braga (MDB). Contudo, como declarou o senador Paulo Paim (PT), ainda existem outras possibilidades: “Inúmeros nomes são levantados. O senador Renan Calheiros, o senador Randolfe, o senador Omar Aziz. Enfim, nomes não faltam. Já tem uma dúzia de nomes dispostos a ser relator. E o relatório vai refletir o que aconteceu no dia 8, vai prevalecer a verdade. É só isso que eu quero”.

Outros nomes já são dados como certos para compor o colegiado, como o da senadora Damares Alves, que será titular do Republicanos, com o senador Cleitinho como suplente. Do Bloco da Vanguarda, oposição no Senado, devem ser indicados os senadores Magno Malta (PL) e Eduardo Girão (Novo). Representando o Partido dos Trabalhadores, serão indicados os senadores Fabiano Contarato (PT), Rogério Carvalho (PT) e a líder do bloco governista, Eliziane Gama (Cidadania). Os nomes só devem ser definidos na semana que vem, quando termina prazo para indicações.

*Com informações da repórter Berenice Leite