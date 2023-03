Lincoln escondeu roupa de Gabi e fazia exigências absurdas à cantora

Gabi Martins acabou descobrindo a infidelidade de Lincoln Lau, seu ex-namorado, por meio desta coluna. Revoltada com o que descobriu, a cantora não deixou barato e expôs várias situações que teve com o gamer. Segundo ela, Lincoln tentava controlar seus passos e em uma crise de ciúmes chegou a esconder a roupa de Carnaval que a artista usaria.

Ela lembrou como o fim do relacionamento teve início, na segunda-feira (13/3): “Ainda tô tentando entender as coisas. Tô extremamente decepcionada. É como se tivesse [levado] uma facada nas costas. Tô mais calma, tentando ficar. Eu descobri hoje da traição, até então eu não sabia e estava mais calada e eu não ia expor. Mas depois disso não tem como, né. Na segunda-feira ele fez uma live que era profissional e ele deixou vazar o áudio com uma mulher.”

Gabi-Martins-Lincoln-Lau

Gabi Martins revela que pediu para namorado cobrir tatuagem: entendaReprodução/Instagram

print-Lincoln-Gabi-Martins

Fim do namoro de Gabi e Lincoln tem nome e sobrenome. Veja prints!

print-Lincoln-Gabi-Martins

Fim do namoro de Gabi e Lincoln tem nome e sobrenome. Veja prints!

print-Lincoln-Gabi-Martins

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

print-Lincoln-Gabi-Martins

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

print-Lincoln-Gabi-Martins

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

print-Lincoln-Gabi-Martins

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

print-Lincoln-Gabi-Martins

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

print-Lincoln-Gabi-Martins

Prints da conversa entre Gabi Martins e LincolnColuna LeoDias

“Os fãs me alertaram sobre esse áudio, eu cheguei a questionar, mas ele desconversou e eu preferi acreditar nele, né, que obviamente mentiu”, continuou.

Começo do relacionamentoMartins conta que Lau era uma pessoa leve no início do relacionamento dos dois, mas que em pouco tempo ele se mostrou uma outra pessoa. Segundo a cantora, o gamer passou a controlar todos os seus passos e fazer uma lista de exigências à ela.

“A minha forma de falar, de me vestir; ele me ligava de cinco em cinco minutos perguntando onde eu estava. Ele queria que eu provasse que eu estava trabalhando, compondo, que eu mostrasse minhas amigas pra ele. Eu tinha que provar que eu era fiel. E eu sempre fui fiel, leal e mulher pra caramba. Ele exigiu que eu apagasse fotos de ex-relacionamentos, de dois anos atrás ou de alguém que ele não gostava. E eu apagava, eu apaguei ”, expôs.

“Foram várias situações desagradáveis que eu passei, porque acreditei que ele fosse voltar a ser quem ele era no primeiro mês”, disse Gabi.

Um dos piores momentos aconteceu quando Lincoln escondeu uma roupa que Gabi usaria durante o Carnaval, por achar a peça “inadequada”. Ela relatou como tudo ocorreu: “Ele escondeu minha roupa no Carnaval, porque achou inadequada. Ele queria que eu colocasse uma blusa, onde eu estava sendo musa do Camarote, eu não coloquei e ele pegou meu celular e saiu correndo na frente de todo mundo, eu fui correndo atrás dele, pra ele devolver meu celular.”

“Tentei ajudar”Gabi ainda disse que, ao notar que Lincoln não se comportava mais como a pessoa que ela havia conhecido, tentou ajudá-lo levando o gamer a Igreja, além dele ter sempre sido acolhido pela família e amigos da cantora: “Ele tinha uma outra família, minha mãe e meu pai abraçaram muito ele. Eu apresentei meus amigos, eu queria criar toda uma rede de apoio, queria trazer segurança, amor, carinho, enfim…”

Gabi diz não saber quem é o ex-namoradoPara concluir a história, Gabi conta que fez tudo o que pôde e que tem sua consciência limpa. “Eu saio dessa relação de cabeça erguida e com a consciência limpa de que eu fiz de tudo pra ajudar ele, não só como namorada, mas como ser humano. E eu sei da mulher foda que eu sou.”

Ao final de seu relato, Gabi Martins manda um recado direto ao ex: “Por várias vezes, você me disse que eu era a mulher mais incrível que você já conheceu, mas até hoje eu não sei quem você é.”

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.