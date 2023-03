Lincoln rebate Gabi e diz que terminaram mais de 20 vezes em 3 meses

Lincoln deu as caras nos stories na noite desta sexta-feira (17/3), após Gabi Martins expor que viveu um relacionamento abusivo com o influenciador digital durante os últimos 3 meses. Em vídeo, Lincoln contou que está passando por um momento familiar delicado e que durante o namoro chegou a ser agredido pela cantora.

“Ela quer falar de mim um monte de coisa, erros, vários erros aconteceram, mas não é desculpa que estou passando por depressão, que estou me tratando, tomando remédio, fazendo terapia, fazendo psiquiatra, tomando remédio tentando melhorar, mas ela passou um monte de coisa dos meus familiares. Meu tio faleceu, minha avó está internada, minha mãe está internada tem mais de 2 anos, mas vamos lá, isso não é desculpa, né? Não dá para ouvir calado”, iniciou o gamer.

Gabi Martins revela que pediu para namorado cobrir tatuagem: entendaReprodução/Instagram

“Porque ela não fala que ela me agrediu três vezes durante discussões, me xingou de todos os nomes possíveis? Eu nunca encostei um dedo nela, nunca xinguei ela, ai só quer falar dos meus erros, né? Tirando que houve também várias mentiras da parte dela, por exemplo, ela ficava mostrando mensagem que ex mandava para ela e ela disse ‘nunca respondo eles’, passou uma semana eu falei para abrir o direct e ela tinha respondido, para mim isso é uma mentira, uma traição. Não dá para ficar quieto ouvindo um monte de coisa, só erro meu, erro meu, também tem muito erro da parte dela”, contou Lincoln.

Ainda no vídeo compartilhado nos stories, o streamer contou que sentia que o relacionamento não era recíproco e que sempre que brigava ela pedia para terminar.

“Ela me ajudou muito em várias coisas, mas eu também ajudei muito, fazia de tudo para estar com ela, pegava avião, ajudava ela em muitas coisas, queria estar sempre junto, mas sinto que não era recíproco esse namoro. Então foi se desgastando e eu perdi as contas das brigas que a gente teve e ela terminava todas as vezes, foram mais de 20 vezes. Então estou saindo desse namoro com a consciência tranquila”, finalizou.

