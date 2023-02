Lira cria grupo de trabalho da reforma tributária com deputados de 12 partidos

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) publicou ato nesta quarta-feira, 15, que cria o grupo de trabalho na Casa da reforma tributária. O objetivo é “analisar e debater a PEC 45/2019, que altera o Sistema Tributário Nacional”, considerada uma das prioridades do governo Lula para o primeiro semestre de 2023. O texto base a ser usado pelos deputados será a Proposta de Emenda à Constituição 45/2019, de autoria do deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP). No total, o grupo de parlamentares será formado por integrantes de 12 partidos políticos, são eles: PT, PP, União Brasil, PDT, PSC, MDB, Psol, PSB, PSD, PL, PSDB e Republicanos. O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) será o coordenador do grupo e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), o relator. O prazo para as atividades do grupo é de 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. O colegiado poderá promover audiências públicas e reuniões com órgãos e entidades da sociedade civil organizada, assim como com profissionais, juristas e autoridades para debate sobre a reforma tributária.

Confira abaixo os 12 integrantes do grupo de trabalho da reforma tributária: