Lista que ‘previu’ morte de Pelé aponta Yoko Ono e Tina Turner como as próximas

Um site bastante polêmico ‘previu’ a morte do jogador Pelé e também da Rainha Elizabeth para 2022. O “The DeathList” teria acertado, só em 2021, 12 pessoas e, no ano seguinte, 14 famosos.

Para 2023, a lista continua alta e com artistas e conhecidos do mundo inteiro. A viúva de John Lennon, Yoko Ono, e a cantora Tina Turner, serão as próximas que vão possivelmente morrer este ano. Outra celebridade que foi lembrada pelo site foi o músico Andy Taylor, da banda Duran Duran.

No site, as regras estão bem claras para aqueles que desejam compreender como os famosos entram na lista. “Os candidatos devem ser famosos o suficiente para que sua morte seja relatada com segurança pela mídia do Reino Unido. Os candidatos não podem ser famosos apenas pelo fato de que provavelmente morrerão em breve e apenas 25 candidatos podem reaparecer da lista do ano anterior”.