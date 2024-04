Exclusivo: saiba por que Xamã não assume namoro com Mell Muzzillo

A coluna Fábia Oliveira já revelou que o romance entre Xamã e Mell Muzzillo ficou sério e que os dois já foram vistos deixando os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, juntinhos. Os dois interpretam os personagens Ritinha e Damião na novela Renascer.

Pois bem. Agora, a coluna descobriu que, apesar do relacionamento não ser mais tão discreto assim, ainda não é um namoro oficial. O motivo? Segundo fontes, Xamã é quase que proibido de assumir uma relação com alguém.

Sim, caros leitores, é isso mesmo que vocês leram. Passarinhos verdes revelaram para esta colunista que vos escreve que o cantor não assume nada com Mell porque isso não pega bem para a carreira dele em relação as fãs que o acompanham. Vixe…

Apesar disso, fontes da coluna contaram que os dois não se desgrudam e Mell Muzzillo vive na casa de Xamã. Vale pontuar que a atriz mora na Baixada Fluminense, no Rio, e grava nos Estúdios Globo, que fica na zona oeste da cidade. Para os que não conhecem, a distância é bem considerável.

Mell Muzzillo e Xamã vão embora juntos dos Estúdios Globo Passarinhos verdes sopraram nos ouvidos desta colunista que, na quinta-feira (28/3), Mell e Xamã foram vistos indo embora juntinhos dos Estúdios Globo. Um detalhe importante dessa história é que, naquele dia, a atriz não tinha gravação, mas foi para a porta do antigo Projac esperar o cantor terminar o trabalho.

O climinha entre os dois pôde ser visto por quem estava no local. Nossos amiguinhos contaram que, ao encontrar a atriz, Xamã fez carinho no cabelo dela e disse: “Vamos?”. Sem graça, Mell respondeu: “Vamos”.

Fontes contaram, ainda, que Muzzillo estava com uma mochila nas costas e seguiu com Xamã para a casa dele.

A parceria com Xamã na novela também rendeu a participação da atriz no clipe da música Quando a Gente Ama, lançado no dia 1º de abril. No Encontro com Patrícia Poeta, na última semana, Mell chegou a revelar que o convite foi feito pelo cantor durante um almoço nas gravações de Renascer.

“Ele perguntou o que eu ia fazer no domingo, eu disse que ainda não tinha nada programado, e ele me chamou para fazer o clipe”, contou.