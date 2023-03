Lollapalooza atrai celebridades para curtir shows em São Paulo

Supla, Tainá Müller, Pocah, Rodrigo Mussi, GKay, Duda Beat e outras celebridades estiveram presentes no primeiro dia de Lollapalooza 25/03/2023 20:37, atualizado 25/03/2023 20:37

As estrelas não estão apenas nos palcos – ou nos céus. O festival de música Lollapalooza de 2023 atraiu, na noite da última sexta-feira (24/3), celebridades para assistir aos shows que ocorreram em sua noite de estreia.

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, reuniu mais de 100 mil pessoas e, entre elas, estavam presentes nomes como Supla, Tainá Müller, Pocah, Rodrigo Mussi, GKay, Duda Beat, Fernanda Rodrigues, Jesuíta Barbosa, Daniel Rocha, João Guilherme, Samara Felippo, Daniel Rocha, entre outros.

