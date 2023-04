Lorran, Manga e Renato: quem são os artilheiros da Copa do Brasil

Está em disputa a terceira fase da Copa do Brasil. Apenas nesta etapa da competição, ingressaram as equipes brasileiras que estão na Libertadores, além dos campeões da Série B do Campeonato Brasileiro, da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Até aqui, não houve muito tempo para os grandes atletas das principais equipes do país se destacarem, como Gabigol, Germán Cano, Yuri Alberto, Rony, Hulk, Luis Suárez entre tantos outros. O artilheiro da Copa do Brasil até aqui é Lorran, que anotou seus cinco gols enquanto defendia o Nova Mutum, do Mato Grosso.

O conjunto mato-grossense foi eliminado na segunda fase do torneio. Na primeira etapa, entrou como azarão e teve forças para derrubar o Londrina. A vitória por 4×2 aconteceu em seu estádio, o Valdir Doilho Wons. Lorran foi o responsável por anotar três gols.

Na segunda fase, o Nova Mutum não teve a mesma sorte. Em visita ao Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, sofreu uma goleada por 5×2 e se despediu do torneio. Lorran até tentou ajudar, assinalando um dos gols do time do Mato Grosso, mas não foi o suficiente.

Lorran tem 27 anos e, assim que encerrou sua atuação no Nova Mutum, se transferiu para o São José, equipe do interior de São Paulo. Disputou algumas partidas da Série A3 do Campeonato Paulista. Em quatro partidas, fez um gol. O atacante acumula passagens pela base do Guarani e no time sub-23 do Santos, depois atuou em times de menor expressão, como Caxias-RS, Brasiliense-DF, Bangu-RJ e Caldense-MG.

Quem faz companhia a Lorran na artilharia é Alef Manga, comandante do ataque do Coritiba. O jogador de 28 anos ganhou destaque no cenário nacional em 2020, quando liderou o Volta Redonda na temporada 2020. Pretendido por clubes da elite do futebol brasileiro, acabou optando por defender o Goiás. Em 2022, foi para o time paranaense por R$ 2 milhões.

Em três partidas pelo Coritiba na Copa do Brasil desta temporada, Alef Manga fez cinco gols. Ele colaborou com a classificação sobre o Humaitá-AC em vitória por 3×0 na primeira fase. Depois, fez o único gol do time paranaense no empate por 1×1 com o Criciúma. A vaga na terceira fase veio somente nos pênaltis.

Mas o faro artilheiro se intensificou contra o Sport. Manga marcou os três gols na igualdade por 3×3 do jogo de ida. O duelo de volta ocorre nesta quarta-feira (26), às 19h, na Ilha do Retiro.

O CRB, que foi eliminado nesta terça-feira (25) pelo Athletico-PR na Arena da Baixada, também tem seu homem-gol. Renato foi artilheiro do Campeonato Alagoano, em que se sagrou campeão, e lidera os números ofensivos da equipe na Copa do Brasil. O jogador é experiente, tem 33 anos, costuma jogar pelas pontas ou no meio e rodou por diversos clubes, como Fluminense, Sport, Avaí e Chapecoense.

Na primeira fase, Renato marcou o gol da classificação sobre o União-MT, em Rondonópolis. Na segunda etapa, o artilheiro brilhou e fez três gols na goleada de 5×0 sobre o Comercial-MS, em Maceió. Contra o Athletico-PR, passou em branco.