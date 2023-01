Luana Piovani dispara indireta para Scooby após presentes caros: ‘Temos livros’

A atriz Luana Piovani, de 46 anos, tem mandado algumas indiretas para o pai dos seus filhos, Pedro Scooby, 34, nas redes sociais. Os dois estão em uma briga judicial há algumas semanas e a famosa não poupou esforços para mandar indireta.

Na tarde desta segunda-feira (30), a artista reclamou que os filhos, Dom, Liz e Bem, ganharam eletrônicos de presente do pai. Vale lembrar que Luana é completamente contra em entregar qualquer tipo de aparelho aos menores porque prefere que eles tenham brincadeiras e uma infância mais realista.

Em contraponto, mesmo com os presentes eletrônicos do pai, a atriz reforçou que em sua casa, em Portugal, tem livros para que os menores tenham mais interação com o mundo da leitura. Ela mostrou uma foto de A Geração dos Bancos de Madeira, de Sara Brandão e Luísa Coelho. “Ganharam mais um eletrônico. Mas tem nada não. Aqui temos e lemos livros”, escreveu.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Entenda a polêmica

Há alguns dias, Luana Piovani expôs nas redes sociais, em um vídeo de mais de 10 minutos, que foi processada pelo ex-marido. Nos documentos, o surfista teria colocado até fotos dela nua para desqualificá-la como mulher e como mãe.

Luana afirmou, na época, que leu todo o processo e ficou sem compreender o motivo real de fotos dela sem roupa terem sido colocadas no documento, já que o processo envolve a guarda dos filhos, e não a vida pessoal da artista.

Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Eu fiquei olhando o processo, tem várias gravações de áudios meus com o Dom, tipo cavucou mesmo, fez o negócio todo pensado. Eu vi umas fotos minhas nua ali no meio do processo. Fiquei intrigada, não tava entendendo o que as minhas fotos nua tinham a ver com o fato de ele querer que eu me cale”, disse.