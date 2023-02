Lucas Lima surpreende fãs ao postar vídeo raro do filho: “Está enorme”

O cantor Lucas Lima parou as redes sociais no último domingo (12/2), ao publicar em seu Instagram um vídeo raro com o seu filho 13/02/2023 15:18, atualizado 13/02/2023 15:18

Reprodução/TV Foco

O cantor Lucas Lima, esposo de Sandy, parou as redes sociais no último domingo (12/2), ao publicar em seu Instagram um vídeo raro com o seu filho que, vale dizer, quase nunca é visto, e o quanto a criança cresceu é realmente impressionante.

O motivo do vídeo é que o marido da filha de Xororó irá viajar e passará 10 dias longe da família, segundo ele. No registro publicado, é possível ver que o Theo, filho do casal, está lendo gibi deitado na rede.

