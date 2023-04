Corpo encontrado na Praia de Copacabana é de dançarino desaparecido

Dançarino Thadeu dos Santos, conhecido como Ziinhu Mizzarini, estava desaparecido desde o último domingo (16/4) após entrar no mar 22/04/2023 15:31, atualizado 22/04/2023 15:31

Divulgação

É do dançarino Thadeu dos Santos, conhecido como Ziinhu Mizzarini, o corpo encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros na manhã dessa sexta-feira (21/4) na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Thadeu desapareceu no último domingo (16/4) após ter entrado no mar. Segundo testemunhas, ele teria sido arrastado pela correnteza.

Confira mais informações no O São Gonçalo, parceiro do Metrópoles.

