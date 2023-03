BBB23: no México, Dania revela se teria ficado com Cara de Sapato

Dania Méndez está de volta ao La Casa de Los Famosos e tem compartilhado as experiências que viveu no BBB23 com os colegas de confinamento. Em uma das conversas, a mexicana revelou o que achou de Antonio Cara de Sapato e se teria ficado com o brother caso permanecesse na casa.

O assunto começou quando um dos colegas do reality show elogiou o lutador. “Um cara de dois metros, com as pernas assim”, disse fazendo gestos que indicavam que as pernas do ex-BBB eram bem grossas. Ela ressaltou ainda que ele “é muito bonito” e que gosta de físicos como o dele.

Dania Mendez se despede do BBB23 – Metrópoles

Dania Mendez se despede do BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

Dania Mendez no BBB23

Dania Mendez no BBB23

Dania no confessionário do BBB23

Dania no confessionário do BBB23Reprodução

Dania Méndez bbb23 1

Dania Mendez entrou no BBB23 na quarta (15/3)Foto: Globo/Reprodução

frame-Cara-de-Sapato-Dania-Mendez

Sapato tenta beijar Dania Mendez mesmo ela pedindo que ele pare

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

Dania foi questionada também sobre o que poderia acontecer entre ela e Cara de Sapato caso passassem mais dias confinados. Ela deu a entender que ficaria com o brother, mas lembrou que no primeiro dia de programa disse não para ele.

No papo, a mexicana afirmou ainda que ele era o mais bonito da casa e que a tratou muito bem.

A Dania le encanto Sapato! Más allá del físico, quedó encantada de cómo la trato (sin contar la bronca de la fiesta) dice que él es como a ella le gustan y si se hubiera quedado más tiempo si habría habido beso por las buenas con el #BBB23 #LCDLF3 pic.twitter.com/lXv2LjnImI

— S A T U R N O (@gbacire) March 20, 2023

Vale lembrar que Cara de Sapato foi expulso do BBB23 na última quinta-feira (16/3) após um episódio de assédio contra Dania Méndez. Além dele, MC Guimê também deixou o programa pelo mesmo motivo. Os dois foram acionados na Justiça por importunação sexual.