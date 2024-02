Lucas Souza manda recado para Jojo e levanta “bandeira da paz”

Lucas Souza, que está viajando a Europa com sua noiva, a ex-BBB Jaquelline, mandou um recado para sua ex-mulher, Jojo Todynho, após a cantora citá-lo durante uma live ao dizer que superou o fim da relação deles e deseja coisas boas ao ex-militar e sua noiva.

“Vou falar eu sobre algumas palavras que a Jojo falou sobre mim. Que bom que são coisas boas, que ela me deseja coisas boas. Fico feliz, então eu quero falar para ela também, levantar a bandeirinha da paz e desejar tudo de bom para ela”, começou Lucas nos Stories do Instagram.

Lucas rasgou elogios à ex-mulher e também falou o que gostaria de fazer diferente: “Que Deus te abençoe muito, Jojo. Quero te falar que admiro seu trabalho, te admiro como pessoa e ficou feliz por ter você no meu passado. Eu me orgulho muito disso, de ter uma mulher tão guerreira como você no meu passado. Passado não se apaga. A única coisa que eu apagaria foram essas guerras, essas discussões necessárias que só acabaram desgastando”.

O influenciador afirmou ainda que fica feliz por saber que Jojo está bem. “Quero seu bem, quero que você prospere cada vez mais, você é uma gigante, você é um fenômeno na internet. Tudo de bom, que Deus te abençoe, abençoe sua família, a vozinha Rita, a Renata [amiga da cantora]. E é isso aí, seja muito feliz”, finalizou.

Elogio de Jojo Jojo Todynho terminou o namoro com Renato Santiago na última semana. Após receber críticas por conta de seus relacionamentos, a cantora e estudante de direito ironizou os comentários e aproveitou para elogiar o affair do ex-marido, Lucas Souza, com Jaquelline Grohalski.

“‘Ai tadinha da Jojo, ela não dá certo com ninguém’. Que loucura”, disse Jojo, esnobando das críticas, antes de elogiar o namoro de Lucas e Jaquelline. “Me casei com uma pessoa que eu fui muito apaixonada, que amei. Não deu certo, a vida seguiu, guerras aconteceram. Hoje ele está com uma mulher foda, legal, fico muito feliz, torço pela felicidade dele”, declarou.

Apesar do término polêmico, a cantora jogou no ar a possibilidade deles voltarem a ser amigos. “Independente da guerra que eu tive com ele e ele comigo. Não deu certo, vida seguiu, pau quebrou mesmo, vida seguiu. Mesmo com essa guerra toda, se passar 10, 20, 30, 40 anos e a gente virar amigo? A gente não sabe”, completou, acrescentando que, apesar do divórcio, o tempo que passaram juntos não foi em vão.