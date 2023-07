Prefeitura apoia ida de atletas para campeonato estadual de karatê

(Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Esporte e Lazer, ofereceu suporte aos atletas da Associação de Karatê de Teixeira de Freitas (ASKATEF) nesta quinta-feira (20) para que eles tivessem o transporte adequado até Alagoinhas, cidade na qual acontecerá o Campeonato Baiano de Karatê Interestilos 2023 neste fim de semana.

O torneio em questão é classificatório para o Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilos 2023, que ocorrerá em São Paulo no mês de setembro. A Associação de Karatê de Teixeira de Freitas (ASKATEF) é um projeto social com 30 anos de atuação em Teixeira de Freitas. Apresenta parcerias com instituições como a ONG Paspas.

(Fotos: Marley Ribeiro)

