Luciano Bivar cancela eleições do União Brasil

O presidente nacional do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar (PE), decidiu cancelar a convenção nacional do partido que seria realizada nesta quinta-feira (29/2).

Em comunicado, Bivar justificou que a convocação para a convenção nacional, a primeira do partido criado a partir da junção do PSL e do DEM, ainda não estava amparada no estatuto da sigla.

Na convenção, seriam realizadas as eleições para o comando do União Brasil. O cancelamento ocorre em meio a um racha no partido. Havia acordo para que o atual vice-presidente, o advogado Antônio Rueda, assumisse a sigla, mas Bivar decidiu que quer permanecer na presidência nacional.

À coluna Bivar disse que as eleições foram canceladas para evitar problemas jurídicos, diante da aprovação da modificação do estatuto do partido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ocorrida na última terça (27/2).

A nova data da primeira convenção do União Brasil será discutida no dia 27 de março, durante reunião da Comissão Executiva Nacional do partido.