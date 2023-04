Ludmilla se pronuncia após ganhar ação contra vereador Fernando Holiday

A cantora Ludmilla se pronunciou após ganhar processo movido pelo vereador Fernando Holiday (Republicanos). O político, além de perder a ação, terá que pagar as custas do processo, no valor de R$ 22 mil.

O caso em questão se refere a um processo movido por Holiday, que, apoiador do ex-presidente Bolsonaro (PL), acusou a artista de fazer showmício para o então candidato (e atual presidente) Luiz Inácio Lula da Silva, em 2023, durante um show na capital paulista.

Após a notícia de que havia ganho a causa judicial, Ludmilla usou as redes sociais para se manifestar. Ela revelou o que faria com os R$ 22 mil.

“Esse valor vai direito para uma instituição que luta e defende as causas animais”, declarou Ludmilla.

Show de LudmillaEm 2023, Ludmilla participou de um show promovido pela prefeitura de São Paulo. Na ocasião, Ludmilla pediu que o público “fizesse o L” com a mão.

Por conta disso, Holiday moveu a ação contra a cantora, afirmando que se tratava de propaganda política bancada com dinheiro da prefeitura de São Paulo. Ludmilla alegou que apenas pediu para que a plateia fizesse o símbolo que remete ao seu nome e que realizava a prática regularmente em seus shows.

O argumento foi acatado pelo juiz Kenichi Koyama, da 15ª Vara da Fazenda Pública. Holiday informou que vai recorrer da decisão.