Lula cancela último café da manhã do ano com jornalistas

Ricardo Stuckert/PR

1 de 1 imagem colorida reunião com ministros – metrópoles – Foto: Ricardo Stuckert/PRO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou o café da manhã com jornalistas que estava previsto para esta quinta-feira (21/12). O evento ocorreria às 9h, no Palácio do Planalto.

O café da manhã do presidente com a imprensa é tradicional e ocorre algumas vezes ao longo do ano. Em 2023, o evento ocorreu cinco vezes.

Durante o encontro, Lula e ministros respondem às questões de jornalistas. A expectativa da agenda dessa quinta era de que o presidente fizesse um balanço do primeiro ano de mandato. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República não informou a razão do cancelamento.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?