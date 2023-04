Luedji Luna vai abrir os shows de Alicia Keys no Brasil

A cantora baiana Luedji Luna anunciou na tarde de segunda (24) que vai abrir os dois shows de Alicia Keys no Brasil. A artista norte-americana se apresenta no Rio de Janeiro e em São Paulo nos dias 3 de 5 de maio, respectivamente. “Vodum tem me abençoado grandemente! Fui convidada pra abrir [os shows de] Alicia Keys no Brasil! Bora cantar juntos o [álbum] ‘Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água’ nesse show de luxo”, celebrou Luedji.

O valor dos ingressos para acompanhar a turnê ‘Alicia + Keys’ variam de R$ 550 a R$ 980. “Eu tenho sonhado com isso e vocês têm me perguntado sobre isso!! Tínhamos que fazer acontecer!!!”, escreveu Alicia no Twitter. Além do Brasil, a cantora também fará shows na Argentina, Colômbia, México e Chile.

Nascida em 1981, em Nova York, Keys começou sua carreira musical desde cedo, e aos 14 anos já estava compondo suas próprias músicas. Seu estilo musical é uma mistura de R&B, soul, hip-hop e elementos clássicos do piano. A artista ganhou seu primeiro prêmio Grammy em 2002, com seu álbum de estreia “Songs in A Minor”, que incluía hits como “Fallin’” e “A Woman’s Worth”. Ela continuou a conquistar sucesso com álbuns subsequentes, como “The Diary of Alicia Keys”, “As I Am” e “Girl on Fire”. Keys é conhecida por suas letras autênticas e emocionalmente poderosas, que abordam temas como amor, empoderamento feminino, igualdade racial e justiça social.