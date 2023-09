Luís Roberto Barroso toma posse como presidente do STF nesta quinta

O ministro Luís Roberto Barroso toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, 28. Ele irá substituir Rosa Weber, que irá se aposentar da Corte. A cerimônia de posse está marcada para as 16h e pelo menos 1,2 mil pessoas são esperadas, incluindo a cantora Maria Betânia, que cantará o hino nacional. O ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, falará em nome do STF durante a cerimônia, na qual Edson Fachin tomará posse como vice-presidente da Corte. A expectativa é de que Barroso assuma 5 mil processos ao se tornar presidente da Corte. O ministro tem pela frente assuntos polêmicos, como aborto e descriminalização das drogas, sendo responsável por pautar os temas para análise no Plenário. Além disso, o magistrado terá que lidar com as tensões recentes entre o Supremo e o Congresso, que acusa a Corte de interferir e assumir prerrogativas do Legislativo. Nos bastidores, a expectativa é de que Barroso mantenha sua postura progressista, seguindo o que mostrou nos últimos anos.

*Com informações da repórter Iasmin Costa