Luiz Fernando Pezão é absolvido de acusação de improbidade administrativa

O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, conseguiu mais uma vitória na Justiça fluminense. Dessa vez, ela veio da 3ª Vara de Fazenda Pública, que considerou improcedente uma acusação contra o ex-governador feita pelo Ministério Público. Pezão foi acusado de ter cometido crime de improbidade administrativa na troca da iluminação do estádio do Maracanã. Essa substituição foi feita para a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016. O Ministério Público do Estado entendia que não havia necessidade, alegando que ela era eficiente, nova e de boa qualidade. Segundo o MP, Pezão teria violado princípios administrativos de eficiência e economicidade, causando prejuízo aos cofres públicos em valor superior R$ 2,9 milhões. O valor total da obra foi de R$ 3,3 milhões, sendo que a maior parte foi bancada pelo Estado. O ex-titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, condenou em 2021 Pezão a quase 99 anos de prisão por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. No entanto, a sentença foi derrubada pelo TRF-2 logo após o afastamento de Bretas determinado pelo Conselho Nacional de Justiça.

