Luiza Brunet vai denunciar Rodriguinho por violência psicológica

Revoltada com os comentários que Rodriguinho tem feito sobre a compulsão alimentar de Yasmin Brunet no BBB24, Luiza Brunet decidiu processar o pagodeiro. Recentemente, o ex-Os Travessos chegou a sugerir uma mordaça para conter a compulsão alimentar da modelo, que já havia pedido para que ele não tocasse mais no assunto.

“Este homem está cometendo violência contra mulher, violência psicológica que é tipificada com crime. Vou fazer uma denúncia. É um absurdo um homem adulto, pai de 5 filhos, se comportar desse jeito”, falou a mãe da Sereia em entrevista para Kadu Brandão, do IG Gente.

Luiza continuou declarando que não aceita a forma como a filha foi tratada pelo pagodeiro: “Um homem infantil, imaturo e agressivo. Ele simplesmente está promovendo regularmente uma violência silenciosa e grave, continuamente e deve arcar com as consequências”.

Brunet destacou que mesmo com Yasmin confessando o problema, Rodrigo continuou fazendo piada com o peso da loira. “Ela já reconheceu dentro da casa que está com gatilho de compulsão alimentar. Ele continua sem o menor respeito”, destacou.

Luiza e Yasmin Brunet

Luiza e Yasmin Brunet Reprodução

Luiza Brunet

Luiza Brunet Reprodução

Rodriguinho

Rodriguinho Instagram/Reprodução

Yasmin-Brunet-Luiza-Brunet-BBB

Luiza Brunet revelou o que pensa do desejo de Yasmin de entrar no BBB23 Reprodução/Instagram

_1 a rodriguinho_resized_compressed

Rodriguinho Reprodução

01 – Luiza Brunet

Luiza Brunet @ camaroteallegria/Instagram/Reprodução

rodriguinho-e-thiaguinho-copy2_compressed

Luiza Brunet encerrou frisando que nem sempre a pessoa que passa por episódios como os da filha percebe os danos. “Eu fico impressionada como a vítima de violência silenciosa não percebe, tenho muita preocupação quando ela se der conta do que está acontecendo. Milhares de pessoas passam por isso no mundo. E pessoas como este senhor agindo assim. Ele precisa se observar e olhar o espelho”, finalizou.