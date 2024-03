Tiago Leifert afirma que expulsão de Wanessa do BBB 24 foi justa

Tiago Leifert publicou um vídeo no YouTube para falar sobre a polêmica expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24. O apresentador, que comandou o reality show por algumas temporadas, opinou sobre a agressão da cantora contra Davi. O vídeo, inclusive, foi compartilhado pela autora Gloria Perez no Instagram.

“Eu sei que muita gente achou pouco, que não é nada e tem que seguir. Mas, tendo trabalhado lá, o que eu gostaria de oferecer de opinião para as pessoas, para elas pensarem, é do ponto de vista do controle do programa, do efeito borboleta”, começou Tiago Leifert.

Tiago Leifert e Wanessa Camargo

Tiago Leifert e Wanessa Camargo

Wanessa Camargo

Wanessa Camargo no momento de sua expulsão

Wanessa Camargo e Davi

Wanessa Camargo e Davi

wanessa camargo_bbb24

Wanessa

“Tudo bem que foi pouquinho, ela deu uma encostadinha no Davi, mas ele estava dormindo e eles não se dão bem. Se ele reage com o susto e dá um chute na cara dela, o que você faz? A gente tem que pensar no que esse tipo de coisa causa”, explicou o ex-Globo.

“Esse tipo de atitude não existe agressãozinha, nem agressão e nem agressão grande. É uma coisa física que pode gerar uma reação que destrói o programa. Como diria o Openheimer, você pode colocar em ignição toda a atmosfera. Ela dá um tapinha de leve, ele dá um chute na cara dela, o Bin Laden vem para defender ela e dá um soco na cara do Davi, e o programa acaba. Você entendeu?”, declarou Tiago Leifert.

“Foi uma atitude dela totalmente irresponsável que não vale nada. Não tem valor nenhum para o programa a não ser causar uma baita dor de cabeça para o Boninho. Então, tem que punir. Eu entendo que é pouco. É a provocação, é o que pode gerar depois. É muito perigoso”, acrescentou o apresentador.

Wanessa Camargo expulsa do BBB 24 Wanessa Camargo ficou chocada ao descobrir que foi expulsa do BBB 24. A participante foi obrigada a deixar a casa mais vigiada do Brasil na tarde deste sábado (2/3) após ser acusada de agredir Davi Brito.

“Nós recebemos uma denúncia de agressão essa noite, no final da festa, pelo Davi. Você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo, e ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão, e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora”, disse a pessoa que conversou com a cantora no confessionário.

Enquanto ouvia, a cantora mostrou surpresa e descrença com a notícia da desclassificação. No corte exibido pela TV Globo, ela chorou e chegou a exclamar um “Cara”, mas não falou nada mais.