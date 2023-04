Lula afirma que não vai interferir na instalação da CPMI do 8 de Janeiro: ‘Faça a hora que quiser’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou neste sábado, 22, que o Congresso Nacional pode criar a CPMI do 8 de Janeiro “quando quiser”, sem sua interferência. A fala foi dada em entrevista coletiva concedida em Portugal, ao lado do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, com quem Lula se encontrou para reunião bilateral. “Eu queria que essa pergunta fosse endereçada a mim quando eu voltasse ao Brasil. Porque fazer uma viagem a Portugal, fazer acordos com Portugal, discutir assuntos de interesse do mundo, e não só de nossos países, e depois eu ficar respondendo perguntas de problemas internos do Brasil, não é muito justo para quem vai nos ouvir. Eu vou decidir essas coisas do GSI… Eu não decido a questão de CPI. CPI é coisa do Congresso Nacional, ele decide a hora que ele quiser, faça a hora que quiser fazer. O presidente da República não vota no Congresso Nacional. Eu não voto no Senado, não voto na Câmara. Os deputados decidem. E o GSI, que é da minha responsabilidade, quando eu voltar eu vou tomar a decisão que eu achar mais importante para o Brasil”, afirmou o presidente brasileiro em resposta à primeira pergunta de um jornalista.

