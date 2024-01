Lula começa 2024 aprovado por 55,2%, diz CNT

Pesquisa mostra que percentual oscilou 0,3% para cima desde setembro de 2023; presidente é desaprovado por 39,6%

Governo federal é “ótimo” ou “bom” para 42,7% dos entrevistados e “ruim” ou “péssimo” para 27,9% Sérgio Lima/Poder360 – 11.jan.2024

PODER360 23.jan.2024 (terça-feira)



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou o 2º ano de seu 3º mandato à frente do Executivo aprovado por 55,2% dos brasileiros. O percentual oscilou 0,3% para cima desde setembro de 2023. Os dados são de pesquisa CNT (Confederação Nacional do Transporte) divulgada nesta 3ª feira (23.jan.2024).

Aqueles que desaprovam o desempenho do presidente são 39,6%. Eram 39,0% em setembro. Outros 5,2% não souberam responder. Eis a íntegra do levantamento (PDF – 5 MB).

Ao estratificar os dados, a pesquisa mostra que o trabalho de Lula no Palácio do Planalto é mais bem avaliado entre:

os adultos de 45 a 59 anos (62%); os que recebem até 2 salários mínimos (64%); os que cursaram o ensino fundamental (71%); os moradores do Nordeste (74%); os que se identificam com a religião católica (62%). Enquanto as taxas de desaprovação são maiores entre:

os jovens de 25 a 34 anos (49%); os que recebem até 5 salários-mínimos (52%); os que cursaram o ensino superior (51%); e os evangélicos (51%). AVALIAÇÃO DO GOVERNO Já quando questionados sobre como avaliam o governo federal com um todo:

42,7% dos entrevistados dizem ser “bom” ou “ótimo”; 30,1% consideram “regular”; e 27,9% dizem ser “ruim” ou “péssimo”. A avaliação negativa da gestão oscilou 0,7 pontos percentuais ante o último levantamento, realizado em setembro de 2023. Apesar disso, a avaliação positiva também oscilou para cima: 2,1 pontos percentuais. Todas as movimentações foram dentro da margem de erro da pesquisa, de 2,2. pontos percentuais.

METODOLOGIA A CNT realizou 2.002 entrevistas presenciais em todo o país, de 18 a 21 de janeiro 2024, de forma proporcional ao eleitorado do país. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.