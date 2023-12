Lula comemora aprovação da reforma tributária: “Fato histórico”

São Paulo — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, na manhã deste sábado (16/12), a aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional. A fala foi durante discurso de lançamento das obras do programa Minha Casa, Minha Vida na ocupação conhecida como Copa do Povo, em Itaquera, na zona leste da capital, em São Paulo. O terreno foi ocupado pelo MTST em maio de 2014, em meio a protestos contra as desapropriações na região para a construção da Arena Corinthians para a Copa do Mundo.

“Pela primeira vez na história conseguimos aprovar uma reforma tributária para facilitar o investimento, facilitar o pagamento de imposto. Pagar mais quem ganha mais, pagar menos quem ganha menos. O que aconteceu foi um fato histórico”, disse o presidente.

No pronunciamento, Lula ainda elogiou os ministros envolvidos na aprovação da reforma. “Ontem (sexta-feira) nós conseguimos aprovar uma política de reforma tributária numa votação democrática, num Congresso em que a gente tem minoria, mas a capacidade do Haddad (ministro da Fazenda, Fernando Haddad), do Alexandre Padilha (ministro das Relações Institucionais), do (senador) Jaques Wagner, do deputado José Guimarães, foi tão grande que a gente pela primeira vez conseguiu aprovar uma reforma tributária”, disse Lula.

“Para facilitar o investimento, o pagamento de imposto, pagar mais quem ganha mais e pagar menos quem ganha menos, para que a gente melhore a vida do povo. Então, o que aconteceu ontem foi um fato histórico, que Haddad merece uma salva de palmas especial por ter coordenado isso”, completou o presidente.

Lula fez, neste sábado, sua estreia no palanque eleitoral de Guilherme Boulos (PSol), pré-candidato à Prefeitura paulistana, no local que projetou o deputado federal politicamente há quase 10 anos, quando ele era líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).