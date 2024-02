Lula confirma ida a Rússia para cúpula de líderes dos Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em reunião nesta quinta-feira, 22, com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, em Brasília. O chefe do executivo confirmou que viajará à Rússia para participar da próxima cúpula de líderes do Brics, que será realizada em outubro, na cidade de Kazan. Esta será a primeira viagem de Lula ao país desde que assumiu seu terceiro mandato em 2023. Entre outros assuntos, Lula discutiu sobre a guerra na Ucrânia com Lavrov e reforçou que o Brasil “continua disposto a colaborar com os esforços em defesa da paz” como forma de solucionar o conflito.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lula também reafirmou “a importância de uma nova governança global para lidar com questões como a inteligência artificial e as mudanças climáticas, que não podem ser enfrentadas isoladamente”, e “a necessidade de melhorar os mecanismos de financiamento para os países em desenvolvimento”. Por sua vez, o chefe da diplomacia russa reiterou a Lula seu apoio para que o Brasil assuma um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O grupo Brics foi criado em 2009 por Brasil, Rússia, Índia e China, e posteriormente recebeu a adesão da África do Sul. Em 1º de janeiro deste ano, Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes e Arábia Saudita se juntaram ao fórum.

*Com informações da EFE