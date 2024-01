Lula convida Biden para visita ao Brasil

Presidente dos Estados Unidos é chamado para reunião bilateral com o petista em meio às prévias das eleições do país

PODER360 25.jan.2024 (quinta-feira) – 22h39



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o democrata Joe Biden, chefe do Executivo dos Estados Unidos, para uma vista de Estado ao Brasil. Por meio de uma carta, o petista pediu a realização de uma reunião bilateral entre ambos no país. As informações foram confirmadas pelo Poder360. No último ano de seu mandato, Biden nunca esteve no Brasil enquanto presidente. Disputa as prévias das eleições presidenciais dos EUA. Deve tentar a reeleição para o cargo. O pleito será realizado em novembro deste ano.