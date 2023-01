Lula decide desfilar em carro aberto na cerimônia de posse

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desfilará em carro aberto durante a cerimônia de posse, neste domingo, 1°, em Brasília. Lula deve fazer a passagem pela Esplanada dos Ministérios no tradicional Rolls-Royce conversível. A decisão ocorreu mesmo com as recomendações da equipe de segurança para que o petista desfile em veículo blindado.

Imagens mostram que o Rolls-Royce já foi posicionado próximo ao local do evento. Lula decidiu pelo veículo conversível para manter a proximidade com o público presente. Milhares de apoiadores do presidente eleito já estão na Esplanada dos Ministérios para acompanhar a posse presidencial. O trajeto no carro compreende trecho entre a Catedral de Brasília e o Congresso

Nos últimos dias, o tema envolvendo o carro no qual Lula estaria gerou expectativa devido à questões de segurança envolvendo a posse. Forças de segurança investigaram denúncias de suspeita de explosivos na capital federal. Na véspera de Natal, um homem foi preso por tentar explodir um caminhão de combustíveis próximo ao Aeroporto de Brasília.