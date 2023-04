Lula decide ir à coroação de rei Charles III

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu comparecer à coroação do rei Charles III, sucessor da rainha Elizabeth II, que morreu em 8 de setembro de 2022. A informação foi confirmada ao site da Jovem Pan pela assessoria do Palácio do Planalto. O evento real está marcado para acontecer no dia 6 de maio, em Londres. Assim, o Planalto e o Palácio do Itamaraty trabalham para organizar a viagem diplomática, um dia após o retorno de Lula e da comitiva presidencial à China e aos Emirados Árabes.

