Lula dispensa dezenas de militares da segurança do Palácio da Alvorada

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dispensou 42 militares da coordenação de administração do Palácio da Alvorada, residência oficial do Executivo federal. Todos eles vão continuar servindo nas Forças Armadas, mas param de receber a gratificação por função. Além deles, outros militares que atuavam na Granja do Torto, que funcionou como residência do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e também alguns que atuavam no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Na semana passada, durante um café da manhã com jornalistas, Lula deixou clara sua desconfiança com a atuação de militares que trabalham no governo federal. Ele chegou a falar em conivência de alguns militares com a realização dos atos de vandalismos ocorridos na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, também fez declarações críticas aos militares que atuavam na residência oficial por causa das condições do local.

*Com informações da repórter Iasmin Costa