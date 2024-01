Medidas para educação serão anunciadas na 6ª feira, diz Lula

Segundo o presidente, também será divulgado material que mostra a situação em que a área foi encontrada na troca de governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 5ª feira (25.jan.2024) que era para aqueles que se importam com educação ficarem atentos às redes sociais na 6ª feira (26.jan). Segundo ele, será divulgado um material que mostra a situação em que a ciência, as universidades e os centros de pesquisa foram encontramos na troca de governo. Também seriam anunciadas as medidas previstas a partir deste ano para a educação. O petista deu a declaração durante evento de celebração dos 90 anos da USP (Universidade de São Paulo).