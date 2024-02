Lula é aplaudido e Tarcísio vaiado em cerimônia em Santos; vídeo

Lula foi aplaudido e Tarcísio de Freitas vaiado em cerimônia oficial na cidade de Santos, litoral paulista. O presidente e o governador de São Paulo se encontraram nesta sexta-feira (2/2) no evento pelos 132 anos do Porto de Santos. A ocasião serviu para assinatura do convênio para a construção do túnel Santos-Guarujá.

Ao ser anunciado, Lula foi recebido com uma salva de palmas do público, que ficou de pé quando o presidente subiu ao palanque. Tarcísio foi chamado logo em seguida, mas não teve a mesma recepção. Parte da plateia vaiou a entrada do governador.

Nos bastidores, a situação constrangedora gerou críticas ao prefeito Rogério Santos, também do Republicanos, mesmo partido de Tarcísio. Para os apoiadores do governador, o prefeito de Santos deveria ter garantido a presença de aliados para neutralizar as vaias ao governador.

Tarcisio e Lula

Presidência da República

Lula e Tarcísio em Santos

Canal Gov

Lula e Tarcísio em Santos

Canal Gov

Lula e Tarcísio em Santos

Presidente Lula (PT) conversa com governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) Reprodução/ Youtube

Tarcísio e Lula em SP

Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Lula (PT) conversam em evento em Santos (SP) Reprodução/ Youtube

Lula e Tarcisio Freitas

Lula e Tarcísio no túnel Santos-Guarujá

Lula e Tarcísio assinaram convênio para construção do Túnel Santos-Guarujá GovBr

LULA-TARCISIO-SANTOS

Lula e Tarcísio de Freitas em evento de a Bruno Ribeiro/Metrópoles

Abraco Lula e Tarcisio

Presidente Lula (PT) recebe abraço de governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) Reprodução/ Youtube

Na cerimônia, Lula criticou a proposta de privatização do Porto de Santos, o maior do país, rejeitada por ele desde a campanha eleitoral de 2022. O porto é administrado pela Autoridade Portuária, empresa pública controlada pelo governo federal, com participação da prefeitura de Santos.

“No Brasil se estabeleceu uma narrativa criada pela elite brasileira de se destruir a imagem do Estado. De destruir a imagem do poder público. Nós queremos provar que esse porto, com a Autoridade Portuária, vai fazer tanto ou mais do que qualquer empresário faria neste país”, disse o presidente.

O túnel Santos-Guarujá será construído por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) em que Estado e União investirão R$ 2,7 bilhões cada, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O parceiro privado irá investir ainda cerca de R$ 600 milhões. A promessa é que a obra fique pronta até 2028.