Lula e Macron defendem cooperação militar em “mundo polarizado”

O presidente do Brasil disse que preocupação com defesa é por desejo de paz em momento em que há “animosidade” contra a democracia; líder francês disse que países não querem ser “lacaios” de grandes potências

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (ao centro) ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e do presidente da França, Emmanuel Macron, no lançamento do submarino Tonelero, no Complexo Naval de Itaguaí (RJ) Ricardo Stuckert/Planalto – 27.mar.2024

Os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da França, Emmanuel Macron, defenderam nesta 4ª feira (27.mar.2024) as iniciativas de cooperação entre os 2 países no desenvolvimento de tecnologias militares em um momento em que mundo passa por “múltiplas crises” com grandes potências em conflito. Os 2 chefes de Estado participaram pela manhã da inauguração do submarino Tonelero, parte do Prosub, programa de desenvolvimento de submarino desenvolvido por brasileiros e franceses.

Em seu discurso, Lula disse que se preocupa com a defesa do território brasileiro não porque deseja a guerra, mas porque quer paz.

“Meu caro amigo presidente Macron, nossa parceria com seu elevado componente de cooperação em tecnologia de ponta reforça a determinação do Brasil em conquistar maior autonomia estratégica essencial, diante das múltiplas crises e desafios com os quais a humanidade se depara neste século 21. […] Vamos continuar na América Latina sendo uma zona de paz”, disse Lula em discurso na cerimônia realizada no Complexo Naval e Industrial de Itaguaí, no Estado do Rio de Janeiro.

Para Lula, há uma crescente “animosidade contra o processo democrático” no Brasil e no “planeta Terra”. “A parceria que a França está construindo conosco é uma parceria que vai permitir que 2 países importantes, cada 1 em 1 continente, se prepare para que a gente possa conviver com essa diversidade sem nos preocupar com qualquer tipo de guerra. Nós somos defensores da paz em todo e em qualquer momento da nossa história”, disse.

Macron, por sua vez, afirmou que Brasil e França compartilham os mesmos valores e visões de mundo e acreditam na paz. “Nós temos, no fundo, a mesma visão de mundo e dos seus equilíbrios. Nós rejeitamos um mundo que seja prisioneiro da conflitualidade entre duas grandes potências. Nós temos independência das grandes diplomacias e das grandes Forças Armadas. Queremos defender nossa independência e soberania e, junto com isso, defendemos o respeito ao direito internacional em todo o mundo”, afirmou o presidente francês.

Macron destacou que ambos precisam ser capazes de “falar com firmeza e força” para não serem “lacaios” de outras potências. “As grandes potências pacíficas como a França e o Brasil devem reconhecer que nesse mundo cada vez mais desorganizado, temos que ser capazes de falar com firmeza e força porque somos as potências que não querem ser os lacaios de outros. Temos que saber defender com credibilidade a ordem internacional”, disse.

O francês declarou ainda que deseja que o Brasil seja “grande e poderoso” porque a conjuntura mundial atual “preocupa e dá medo”.

Em seu discurso, Lula disse que os esforços na cooperação entre os países serão ampliados com a criação do comitê bilateral de armamentos com foco, de acordo com o presidente, no desenvolvimento de sinergias e promoção do maior equilíbrio do comércio de produtos de defesa.

O Tonelero é o 3º submarino brasileiro a propulsão convencional e faz parte do Programa de Desenvolvimento dos Submarinos, o ProSub, desenvolvido em parceria entre o Brasil e a França. A parceria foi firmada em 2008, com orçamento de cerca de R$ 40 bilhões. A previsão inicial era de que o submarino fosse colocado em operação em 2020.

O submarino pode ficar em operação por até 70 dias submerso e tem capacidade de carregar 1.870 toneladas. Pode atingir a profundidade de 250 metros.

O ProSub tem como um de seus principais pontos a transferência de tecnologia francesa para a construção de embarcações nacionais, mas o Brasil ainda cobra mais cooperação em relação à tecnologia nuclear.

Em seu discurso, Lula disse que o Brasil quer ampliar o conhecimento sobre tecnologia nuclear “não para fazer guerra”. “Queremos ter conhecimento para garantir a todos os países que querem paz que saibam que Brasil estará ao lado de todos porque a guerra não constrói, a guerra destrói. O que constrói é desenvolvimento, conhecimento científico e tecnológico e é nessa área que queremos fortalecer nossa parceria com o povo francês”, disse.

Macron afirmou que é preciso contemplar a “propulsão nuclear respeitando os compromissos mais exigentes” contra a propagação nuclear. “Nós temos a convicção de que podemos criar uma nova página na cooperação estratégica entre nossos países”, disse.