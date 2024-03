Lula indica Rosa Weber para vaga em Tribunal do Mercosul

Assento na corte internacional era ocupado anteriormente pelo ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski

A indicação de Rosa Weber (foto) deve ser aprovada pelo Grupo de Mercado Comum do bloco econômico sul-americano Sérgio Lima/Poder360 – 22.set.2023

PODER360 17.mar.2024 (domingo) – 23h10



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou a ex-ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa Weber para o assento brasileiro no TPR (Tribunal Permanente de Revisão) do Mercosul, apurou o Poder360.

A vaga era ocupada anteriormente pelo ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A indicação do governo brasileiro deve ser aprovada pelo Grupo de Mercado Comum do bloco econômico sul-americano.

Lewandowski deixou de ocupar a função no tribunal internacional em janeiro, quando assumiu a posição de ministro de Estado. O cargo passou a ser ocupado interinamente pela Árbitra Suplente, Gisele Ribolom.

Ao Poder360, Ribolom disse que está muito satisfeita com a indicação de Weber e que a ex-ministra do STF contribuirá muito para tribunal sul-americano.

“A indicação da Ministra Rosa Weber dignifica o TPR e demonstra o peso que o Brasil atribui para a integração sul-americana. É uma excelente escolha do governo brasileiro”, disse Ribolom.