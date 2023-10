Lula lamenta morte de médicos “executados”: “Tristeza e indignação”

Fotos: Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 GSI Lula em evento no Palácio do Planalto – Foto: Fotos: Hugo Barreto/MetrópolesO presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta quinta-feira (5/10), as mortes de três médicos paulistas que foram “executados” durante a madrugada em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na orla da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira”, escreveu Lula no X, antigo Twitter.

Lula também prestou solidariedade aos familiares dos médicos e à deputada Sâmia Bomfim (PSol-SP), irmã de Diego, e ao deputado Glauber Braga (PSol-RJ). O mandatário reforçou que a Polícia Federal (PF), por determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso.

Assassinato de médicos O crime ocorreu na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, próximo a um quiosque na altura do Posto 4, quando um grupo saiu de um carro e atirou contra os médicos. Os profissionais de medicina mortos earm especializados em ortopedia e foram identificados como Perseu Ribeiro de Almeida, 33; Marcos Andrade Corsato, 63; e Diego Ralf Bonfim, 35.

Os criminosos atiraram ao menos 20 vezes contra os profissionais da saúde, em um período de 20 segundos. Um dos homens ainda voltou ao local, depois que uma das vítimas tentou se abrigar.

