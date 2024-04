Lula lamenta morte de Ziraldo: “Onipresente na cultura popular”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou suas redes sociais para lamentar a morte do escritor e cartunista Ziraldo, aos 91 anos.

“Chargista, caricaturista, escritor e jornalista, o mineiro Ziraldo é nome onipresente na cultura popular brasileira. O Menino Maluquinho, seu personagem mais conhecido, povoou mentes e a imaginação de crianças de todas as idades em todas as regiões”, escreveu Lula em sua conta no X (antigo Twitter).

Ziraldo morreu dormindo em casa, no Rio de Janeiro, por volta das 15 horas deste sábado (6/4). Ele era um dos mais respeitados escritores infantis do Brasil e criou o clássico O Menino Maluquinho, livro lançado em 1980, adaptado para o cinema e para a televisão.

“São inúmeras e diversas as contribuições de Ziraldo, seja com a turma do Pererê, em seu trabalho à frente do Pasquim, nos anos da ditadura, em livros inesquecíveis, como Flicts, e num extenso trabalho em revistas e jornais brasileiros. Na defesa da imaginação, de um Brasil mais justo, com democracia e liberdade de expressão. Nesse momento de imensa tristeza, me solidarizo com os familiares, amigos, parentes e fãs de Ziraldo”, escreveu Lula.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também usou as redes sociais para transmitir sentimentos para amigos e familiares de Ziraldo.

“Recebi com grande pesar a notícia do falecimento de Ziraldo, artista de múltiplos talentos, que introduziu gerações de brasileiros à leitura, com leveza e humor. Ziraldo pertenceu a uma geração de intelectuais e artistas brilhantes, que fez história em nosso país e que continua a inspirar com sua criatividade e poder de síntes”, escreveu.

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), também usou as redes sociais para se manifestar sobre a morte do cartunista.

Em sua conta no X (antigo Twitter), Pacheco escreveu que Ziraldo é “ídolo de uma geração de crianças” e “um dos maiores cartunistas do país”.

“Seus personagens, principalmente o Menino Maluquinho, marcaram gerações”, escreveu o parlamentar, que ainda desejou sentimentos à família, amigos e admiradores do escritor.