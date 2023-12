Lula ligou para relatores após aprovação da tributária em 1º turno

Ministro Fernando Haddad também disse ter falado com Aguinaldo Ribeiro e Eduardo Braga para agradecer pelo texto da reforma

PODER360 15.dez.2023 (sexta-feira) – 20h07



Depois da aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma tributária (45/2019) em 1º turno na Câmara dos Deputados nesta 6ª feira (15.dez.2023), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para os relatores do projeto na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM). Também disse que o presidente entraria em contato com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Haddad disse também que falou com os relatores e agradeceu “em nome do ministério da Fazenda” pelo texto final.