Lula prepara mensagem de Natal com o fim da polarização

O presidente Lula (PT) e a Secom (Secretaria de Comunicação Social) finalizam os últimos detalhes do texto de mensagem do Natal do presidente da República, que deve ser transmitido em rede nacional de rádio e TV na noite de 23 de dezembro. O vídeo será gravado na mesma tarde.

O discurso pregará uma mensagem de unificação do Brasil pós eleição de 2022 e os eventos de 8 de Janeiro. O slogan “União e Reconstrução” será o mote da mensagem, que também trará algumas ações do governo federal, como o Desenrola Brasil, ProUni e o Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

A agenda internacional do presidente também será destacada, além do tema de que o “Brasil voltou”, com as participações em fóruns internacionais sendo protagonista dos eventos, como na COP 28.

Ainda não está confirmado se Janja da Silva participará da gravação, mas é esperada a participação da primeira-dama. Em 2023, o governo aproveitou a popularidade dela para ações sociais.

Na semana passada, o governo divulgou uma peça de propaganda chamada “O Brasil é só um povo”. A mensagem mostra o reencontro de dois irmãos, durante a noite de Natal, com um deles se reintegrando ao convívio familiar após informar que tomou a vacina contra a covid-19. Lula gostou muito do vídeo e a mensagem de Natal deve ser no mesmo tom.



