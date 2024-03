Lula recebe presidente da Petrobras para discutir caso dos dividendos

Estatal não vai distribuir o lucro extraordinário e isso levou à queda abrupta no preço das ações depois de anúncio de resultado 33,8% menor que em 2022 –o que era esperado

Será o 1º encontro de Lula (esq.) e Jean Paul Prates (dir.) depois que a empresa decidiu não distribuir o lucro extraordinário e isso levar a uma forte queda no preço das ações Ricardo Stuckert / 30.dez.2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá na 2ª feira (11.mar.2024), às 15h, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, no Palácio do Planalto. Será o 1º encontro dos 2 depois que a estatal decidiu não distribuir o lucro extraordinário, o que levou a uma forte queda no preço das ações. A estatal ainda registrou resultado 33,8% menor que 2022, como já era esperado.

