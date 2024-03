Lula viajou o necessário no exterior, diz Rui Costa

Ministro da Casa Civil afirma que viagens resultaram na abertura de “mercados” que estavam fechados para o país

Sérgio Lima/Poder360 – 26.fev.2024

PODER360 21.mar.2024 (quinta-feira) – 10h34



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta 5ª feira (21.mar.2024) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou o necessário no exterior durante 2023. Ele afirmou que viagens resultaram na abertura de “mercados” que estavam fechados para o país.

“Muita gente pergunta: ‘Ah, o presidente viajou demais, viajou para muitos lugares’. O presidente viajou o necessário e, por isso, estamos comemorando uma abertura de recorde de mercado que estavam fechados”, declarou Rui Costa em entrevista nesta 5ª feira (21.mar) ao programa “Bom dia, ministro”, da TV Brasil.

O Ministério das Relações Exteriores desembolsou ao menos R$ 65,9 milhões durante as viagens presidenciais. O petista passou 62 dias fora do Brasil ao longo de 2023. É como se o Itamaraty tivesse disponibilizado aproximadamente R$ 1 milhão por dia viajado. Os valores não se referem somente aos gastos do presidente, mas sim de todas as suas comitivas.

Em nota à reportagem publicada pelo Poder360, o Planalto diz que “as viagens realizadas pelo presidente Lula já resultaram em diversos acordos bilaterais e atração de investimentos para o país”. Esse valor e outros foram divulgados a propósito de anúncios de investimentos de montadoras no Brasil, mas há pouco detalhamento sobre quando exatamente as cifras serão aportadas no país.