Lula se confunde e chama Macron de “Sarkozy”, ex-presidente da França

Lula e Macron em barco no rio Guamá, em Belém Ricardo Stuckert/Planalto – 26.mar.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confundiu nesta 3ª feira (26.mar.2024) o presidente da França, Emmanuel Macron, com o ex-presidente do país Nicolas Sarkozy –que esteve à frente do Palácio do Eliseu de 2007 a 2012. A declaração se deu durante a entrega da maior honraria concedida pela França ao cacique Raoni Metuktire, líder da etnia kayapó, em Belém (PA).

“Nós temos um pequeno problema aqui. A imprensa vai se retirar por conta de logística. As pessoas têm que ir embora. Eu e o Sarkozy vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite”, disse Lula. O petista pegou o microfone da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, para pedir que os presentes no evento não demorassem em seus discursos.

Os presentes corrigiram o presidente rapidamente e ele reformulou a frase: “Eu e o Macron vamos viajar para o Rio de Janeiro ainda hoje à noite”. Logo depois, Lula passou a fala para a presidente da Funai (Fundação dos Povos Indígenas), Joenia Wapichana. Macron discursou na sequência.

Macron no Brasil Em sua 1ª visita oficial ao Brasil, Macron desembarcou nesta 3ª (26.mar) em Belém, onde foi recebido por Lula. Ambos cumprirão extensa agenda bilateral ao longo dos próximos dias no Brasil, com temas na área de meio ambiente, defesa, reforma dos organismos multilaterais, entre outros. Além do Pará, Macron passará por Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.