Lula se desculpa após fala sobre pessoas com deficiência: “Sigo aprendendo”

Após gerar polêmica com uma declaração dada na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi às redes sociais neste sábado (22/4) para se desculpar. A fala do chefe do Executivo aconteceu durante uma reunião com ministros e governadores para tratar de ações para prevenir a violência nas escolas.

Na ocasião, ele disse que pessoas que possuem problemas mentais têm “desequilíbrio de parafuso”. “A OMS sempre afirmou que na humanidade deve haver 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, significa que temos quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso. Pode uma hora acontecer uma desgraça”, declarou.

Contudo, após a repercussão negativa da expressão usada por Lula, ele usou o Twitter para pedir desculpas. Na publicação, ele afirma que “não devemos relacionar qualquer tipo de violência a pessoas com deficiência ou pessoas que tenham questões de saúde mental”.

Confira o pedido de desculpas do presidente na íntegra:

“Gostaria de pedir desculpas sobre uma fala que fiz na semana passada. Conversei e ouvi muitas pessoas nos últimos dias e não tenho vergonha de assumir que sigo aprendendo e buscando evoluir. Quero me retratar com toda a comunidade de pessoas com deficiência intelectual, com pessoas com questões relacionadas à saúde mental e com todos que foram atingidos de alguma maneira por minha fala.

Não devemos relacionar qualquer tipo de violência a pessoas com deficiência ou pessoas que tenham questões de saúde mental. Não vamos mais reproduzir esse estereótipo. Como presidente de um país com uma grande parcela da população de PCDs, estou disposto a aprender e fazer o possível para que todos se sintam incluídos e respeitados. É assim que avançamos enquanto pessoas, país e sociedade”.

— Lula (@LulaOficial) April 22, 2023