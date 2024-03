Lupi diz que estará em palanques adversários de Lula nas eleições

Ministro da Previdência afirmou que pleito municipal é diferente do presidencial; sinalizou apoio a Túlio Gadelha, no Recife

O ministro disse que quer uma federação “ampla” nas eleições e adiantou que em ao menos 4 Estados estará aliado ao PSB Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados – 20.set.2023

PODER360 23.mar.2024 (sábado) – 16h42



O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou que estará em palanques adversários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições municipais de 2024.

Em entrevista ao jornal O Globo publicada neste sábado (23.mar.2024), Lupi disse que o pleito é diferente da eleição para presidente, como a de 2022, e leva em consideração fatores regionais.

“Eleição municipal guarda a característica da realidade local. A nacional é que tem que ter uma definição macro”, declarou.

O ministro, que é filiado ao PDT, afirmou que estará do lado adversário nas eleições para a Prefeitura de Recife: apoiará Túlio Gadelha (Rede), enquanto o PT deve endossar João Campos (PSB).

Lupi disse querer uma federação “ampla” nas eleições e declarou que em ao menos 4 Estados estará aliado ao PSB. Em relação às conversas do PDT com outros partidos, o ministro não descartou uma aliança com o PSDB.

“Uma coisa é relação institucional que o governo precisa para ter um voto do Parlamento nas questões que são fundamentais. Não acho que isso atrapalhe, até porque o Lula é bem pragmático”, declarou.